Guida TV | programmi di stasera - mercoledì 15 maggio 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 1aitv della prima serata di oggi,15.5.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Bodyguard e la Principessa Film RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Fuori dal Coro Attualità CANALE5 Coppa Italia: Atalanta-Juventus Calcio ITALIA1 Il Principe cerca moglie Film LA7 Emma Film REALTIME The Real Housewives di Roma Docureality CIELO Tornado Valley Film TV8 Radio Italia Live Musica NOVE Il Contadino cerca Moglie Docureality

1 Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 8.5.24, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Una, nessuna, centomila in Arena Film RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità ...

Massimo Parola diserta l'incontro con i commercianti di Gavirate: 'Confronto non equo né imparziale' - ... mercoledì 15 maggio, in sala Mura. All'incontro, promosso dal fiduciario Ascom Luca Riccardi, ...presenza di pubblico e stampa in quello che avrebbe dovuto essere un confronto per conoscere programmi e ...

Dal turismo esperienziale ai nuovi modelli di branding: così l'audiovisivo impatta il settore - ... Direttore Generale Marketing di Publitalia '80, nel corso di un evento sul tema ospitato mercoledì ... podcast, blog), alle forme classiche dell'audiovisivo (37% di influenza - film, serie, programmi ...