Guerra ultime notizie Putin loda Xi | Leader saggio e visionario Posizioni simili sulle maggiori questioni internazionali Il governo Lula licenzia il capo di Petrobras

Guerra Israele-Hamas, prosegue l'avanzata su Rafah. Dagli Usa armi per un miliardo. LIVE - guerra Israele-Hamas, prosegue l'avanzata su Rafah. Dagli Usa armi per un miliardo. LIVE - L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata con i tank e le truppe a Rafah. Fuori servizio l'ospedale Europeo, situato vicino alla città palestinese, dopo che i generatori elettrici hanno smesso di ...

Guerra Israele-Hamas, le ultime notizie | DIRETTA - guerra Israele-Hamas, le ultime notizie | DIRETTA - Israele continua ad ammassare tank in attesa di lanciare l’offensiva a Rafah. Nel frattempo, nella giornata di ieri l’esercito israeliano ha effettuato diverse operazioni militari a Rafah e Jabaliya d ...

La guerra spinge ai massimi la spesa per la Difesa: boom in Borsa e ricavi record per le big del settore. E l’Italia - La guerra spinge ai massimi la spesa per la Difesa: boom in Borsa e ricavi record per le big del settore. E l’Italia - Record della spesa mondiale: nel 2023, la cifra globale stanziata per la Difesa ha toccato i 2.443 miliardi di dollari, trainata dalle tensioni globali e dal conflitto in Ucraina. Gli Usa guidano la c ...