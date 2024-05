Guerra ultime notizie Accolto il ricorso - Ilaria Salis va ai domiciliari a Budapest Us - situazione difficile in Ucrai -a, siamo preoccupati

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento inna “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo Putin, aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di Stato americano Blinken ha annunciato nuovi finanziamenti di 2 miliardi di dollari per usi militari all’na. Taiwan, 45 jet e 6 navi militari cinesi intorno all’isola

La Roma , con un gol di Cristante al 95', ha ottenuto un preziosissimo successo contro l'Udinese. dopo il 2-1 De Rossi è entrato in campo per festeggiare i tre punti. La sua esultanza non è passata inosservata.Continua a leggere

Dalla sfuriata a Diego Llorente contro il Milan, fino al l’esultanza ad Udine per la vittoria all’ultimo minuto con un gol di Bryan Cristante. Daniele De Rossi , tecnico della Roma, è sempre più virale in questi giorni sui social grazie alle sue ...

Toti, Spinelli ai pm: «Ho dato soldi a tutti, ma pensavo fossero tracciati». L'ipotesi di una talpa tra gli investigatori genovesi - Toti, Spinelli ai pm: «Ho dato soldi a tutti, ma pensavo fossero tracciati». L'ipotesi di una talpa tra gli investigatori genovesi - La procura ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul comitato d'affari e corruzione che ha portato all'arresto del presidente della Regione Liguria ...

Inchiesta in Liguria, Toti si farà interrogare. Indagine della procura: "C'era una talpa" - Inchiesta in Liguria, Toti si farà interrogare. Indagine della procura: "C'era una talpa" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta in Liguria, Toti si farà interrogare. Indagine della procura: 'C'era una talpa' ...

Cast stellare per "Tristano e Isotta" al Massimo di Palermo - Cast stellare per "Tristano e Isotta" al Massimo di Palermo - Una grande storia d'amore e morte che affonda le radici nel Medioevo ma ancora oggi di grande attualità: Tristan und Isolde, il dramma musicale in tre atti di Richard Wagner, su libretto dello stesso ...