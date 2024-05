Gualtieri ai Comitati contro l’inceneritore di Roma | Ecco la mia ricetta Doterò tutti i cittadini di Santa Palomba di tubetti di Foille

L’Unione dei Comitati No Inc alla Camera per il libro ‘L’Inceneritore di Roma, una scelta sbagliata’ - L’Unione dei comitati No Inc alla Camera per il libro ‘L’Inceneritore di Roma, una scelta sbagliata’ - E’ stato presentato martedì mattina, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il libro ‘L’inceneritore di Roma, una scelta sbagliata’, pubblicato a cura dell’Unione dei comitati contro l’incen ...

Race for the Cure: Mattarella alla partenza, riceve il pettorale n.1 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia della partenza della "Race for the cure", la manifestazione podistica di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. (ANSA) ...

Il sindaco di New York vuole imparare da Gualtieri: sembra "La sai l'ultima" - Eric Adams il sindaco di New York è da ieri a Roma. Il primo cittadino della Mela è in visita ufficiale nella Capitale per studiare con il sindaco della Capitale quali sinergie tra terzo settore e ist ...