Guai per Harry e Meghan - la fondazione di beneficienza è delinquente

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Archewell, ladi beneficenza di, è stata dichiarata inadempiente in California a causa del mancato invio dei registri annuali, obbligatori per legge, e il pagamento delle tasse per l’attività svolta. Lanon può, a questo punto, “richiedere o erogare fondi di beneficenza” e la sua registrazione può essere “sospesa o revocata”, è scritto nella notifica del Registry of Charities and Fundraisers della California. Etichettata come «» dall’ufficio del Procuratore generale della California Rob Bonta. Stando ai documenti, ad Archewell sarebbe stato intimato di smettere di raccogliere soldi e di spenderli perché non è stato fornito l’annuale report di operazioni che Fondazioni benefiche devono allo Stato, né i Sussex hanno versato la tassa annuale dovuta alla ...