Granata Ottima stagione - lo dicono i numeri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Inon sono tutto, è vero. Però sono tanto, e quando vengono valutati nell’arco delle 38 partite di un campionato diventano significativi per aiutare a capire cosa è andato meglio e cosa meno, indirizzando magari le scelte per la prossima avventura. E allora cominciamo a… dare idelladel Pontedera con il dato che sicuramente più affascina: la capacità di fare gol, che è poi l’essenza del calcio. La squadra dell’ormai ex Canzi ha chiuso con 53 reti all’attivo, il quinto miglior attacco del girone B, dietro al promosso Cesena, con 80, al Pescara, sesto classificato, con 60, alla Torres, seconda, con 56, e alla Carrarese, terza arrivata, con 54. Nei sei campionati di Serie C a 20 squadre disputati il Pontedera non aveva mai segnato così tanto. Curioso il fatto che nonostante tutti questi gol i ...

Resta stabile il numero di studenti con disabilità iscritti nelle scuole del Veneto . Rispetto al 2022/ 2023 , l’anno scolastico 2023 /2024 ha visto una crescita contenuta tra lo 0,4 per cento e l'1 per cento nei diversi gradi scolastici. L'articolo ...

È di 200mila presenze in tre giorni l’ Obiettivo (molto ambizioso) per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. Dopo le 130mila del 2022 e le 180mila dello scorso anno, quando l’alluvione porto all’annullamento della gara, ad alzare ...

I numeri del bilancio comunale: "Conti, risanamento concreto" - I numeri del bilancio comunale: "Conti, risanamento concreto" - Villafranca, palazzo civico replica alla minoranza in merito al pericolo di dissesto finanziario "Nel mirino della Corte alcune operazioni del passato. A breve presenteremo un consuntivo".

Egm ai raggi X: la casa editrice Simone punta sull’online e su altre acquisizioni - Egm ai raggi X: la casa editrice Simone punta sull’online e su altre acquisizioni - L’azienda napoletana sta sviluppando molto il web e in particolare l’iniziativa dei “libri su misura” per gli studenti che si rivolgono all’editoria online per i testi ...

Gestione del contante: soluzioni per un percorso più sostenibile - Gestione del contante: soluzioni per un percorso più sostenibile - Dagli algoritmi di intelligenza artificiale a bancomat in rete tra istituti non mancano le soluzioni per contenere l'impatto del contante ...