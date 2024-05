Graduatorie di prima e terza fascia ATA | s’intersecano per il cambio provincia Quali sono i passaggi

(Di mercoledì 15 maggio 2024)diATA: nel 2024 l'aggiornamento di entrambe, per le prime domande aperte fino alle 14 del 30 maggio, per le seconde - in attesa di conferma - le istanze potrebbero partire dal 27 maggio. Le dues'intersecano per ildinella 24 mesi, una procedura non sempre chiara agli aspiranti. L'articolo .

Fino alle ore 23,59 del 13 maggio 2024 sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. ...

I 24 mesi utili per l'inserimento nelle Graduatorie di prima fascia possono essere raggiunti entro il 30 giugno e non entro la data di scadenza delle domande, 30 maggio 2024. E' la novità dei bandi dei concorsi ATA 24 mesi di quest'anno. L'articolo ...

GPS 2024, incontro politico al Ministero: Flc Cgil contesta l’ordinanza ministeriale e annuncia mobilitazione - GPS 2024, incontro politico al Ministero: Flc Cgil contesta l’ordinanza ministeriale e annuncia mobilitazione - Il 15 maggio si è tenuto un confronto politico tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali sull'ordinanza di aggiornamento delle graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Bando dei borghi per privati, uscite le gratuatorie: selezionate dal ministero 22 aziende tra Costigliole e Rossana - Bando dei borghi per privati, uscite le gratuatorie: selezionate dal ministero 22 aziende tra Costigliole e Rossana - Il sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi: «Le graduatorie stilate dal Ministero ... o innovare la propria produzione in un’ottica di moderna e green. In una prima fase saranno finanziate le attività ...

Personale Ata: via alle domande - Personale Ata: via alle domande - Scadenza il 30 maggio per presentare domanda per le graduatorie Ata 24 mesi 2024. Possibilità di inserirsi, aggiornare profili o dichiarare titoli. Domande online per personale scolastico.