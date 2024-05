Graduatorie ATA 24 mesi - chi è già inserito e non presenta domanda mantiene lo stesso punteggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Domande fino alle ore 14 del 30 maggio 2024 per l'aggiornamento annuale delleATA 24. Le operazioni sono aperte agli aspiranti che hanno maturato almeno 24di servizio, ovvero 23e 16 giorni, oppure a coloro che sono già inseriti e intendono aggiornare la propria posizione in graduatoria inserendo nuovi titoli acquisiti nell'ultimo anno. L'articolo .

Fino al 30 maggio (ore 14) è possibile presentare domanda di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie ATA 24 mesi . In un secondo momento gli aspiranti potranno compilare l' Allegato G e scegliere le scuole per poter concorrere anche alle ...

Un'altra novità per le Graduatorie ATA 24 mesi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° maggio 2024. L' area immediatamente inferiore a quella degli assistenti è quella degli operatori . Il profilo del ...

Personale Ata 2024, terza fascia e 24 mesi: cosa c’è da sapere – Rivedi la Diretta - Personale Ata 2024, terza fascia e 24 mesi: cosa c’è da sapere – Rivedi la Diretta - Con le novità introdotte dal CCNL 2019/2021 in merito ai nuovi profili e ai titoli necessari per accedere ai diversi profili, il personale ATA si è trovato in una situazione di forte disagio per i tem ...