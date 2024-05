GPS 2024-2026 - il 20 maggio probabile via alle operazioni. Esito dell’incontro politico tra Ministero e sindacati : le ultime notizie. SPECIALE con Cozzetto (Anief) È il giorno dell'incontro politico tra Ministero e sindacati sull'ordinanza per l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze. Ecco le ultime notizie. L'articolo GPS 2024-2026, il 20 maggio probabile via alle operazioni. Esito dell’incontro ...

GPS 2024-2026 - la vigilia dell’incontro politico : ancora dubbi e perplessità. QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Martedì 14 maggio alle 14 : 30 Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e i percorsi abilitanti per l'insegnamento presentano ancora diverse criticità irrisolte. Mentre si attende la pubblicazione dell'ordinanza per le GPS, per i corsi abilitanti, a seguito della ...