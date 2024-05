Gotico rosa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se il sonno è “la certificazione della nostra solitudine”, come scritto in “Vitalità dell’amore”, uno dei racconti di , allora la scrittura di Luca Ricci certifica la solitudine dell’autore. E’ un sonno profondo in un mercato chiassoso e sfilacciato, dove la tenuta stilistica permette di trattare temi ai limiti della “disperazione” – un termine caro al primo Cioran – con raffinata isonomia. Cosa che appare paradossale, soprattutto a chi ha letto e amato Bukowski. Ma questo è, si può essere brutali e sporchi in abiti da sera. Antieroici senza essere antintellettuali. Si può bere, d’altronde, e parlare di filosofia; anche se è sempre più raro. non assomiglia a nessun trattato, ma emerge chiaramente la figura del “soggetto desiderante”, che per definizione conosce il limite della sua potenza e l’assenza di qualsiasi volontà, poiché il desiderio è, per giocare con Ricci, proprio una ...