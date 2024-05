Google - le ricerche stanno per cambiare per sempre

Il Google Play Store sta accogliendo una riprogettazione per le attività di ricerca, la narra di navigazione inferiore diventa persistente L'articolo Ricerche più facili e immediate nel Google Play Store con questa modifica al layout proviene da ...

I risultati delle nostre ricerche non saranno più solo in forma di link ma sarà un'IA generativa a riassumere la risposta. Un cambiamento radicale che potrebbe distruggere il traffico di molti siti web e, quindi, il modo in cui guadagnano. La ...

Le ricerche su Google stanno per cambiare per sempre - Le ricerche su google stanno per cambiare per sempre - L'infornata di nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale appena lanciate dal gigante rappresentano una trasformazione epocale nel modo in cui cerchiamo informazioni online ...

Google I/O 2024, tra multimodalità e traffico: così Big G punta a rivoluzionare la Search con l’AI - google I/O 2024, tra multimodalità e traffico: così Big G punta a rivoluzionare la Search con l’AI - Gli utenti potranno fare domande al motore di ricerca tramite video, avere suggerimenti specifici, ma anche ricevere assistenza per organizzare attività : ecco cosa cambierà ...

Google cambia radicalmente. E con l'IA nel motore di ricerca trasformerà il web - google cambia radicalmente. E con l'IA nel motore di ricerca trasformerà il web - Dopo OpenAI, anche il colosso di Mountain View introdurrà l’intelligenza artificiale nel suo motore di ricerca. Gli utenti risparmieranno tempo, ma a rischio ...