Xsolla pubblica la relazione trimestrale sul futuro del gaming… - Xsolla pubblica la relazione trimestrale sul futuro del gaming… - Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, ha pubblicato oggi The Xsolla Report: The State of Play (La relazione Xsolla: il punto sulla situazione), edizione primavera 2024. Lanciata in co..

Google lancia Veo, il generatore di video AI - google lancia Veo, il generatore di video AI - google afferma che Veo è in grado di produrre video di alta qualità a risoluzione 1080p a partire da testi, immagini e video.

Google I/O, il futuro è degli assistenti dotati di intelligenza artificiale - google I/O, il futuro è degli assistenti dotati di intelligenza artificiale - A Mountain View, la città della Silicon Valley che ospita il campus di google, si è svolta la conferenza annuale che Big G dedica agli ...