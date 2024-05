Google - debutta l' intelligenza artificiale sul motore di ricerca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una vera e propria rivoluzione si estenderà dagli Stati Uniti, a macchia d'olio, in tutto il mondo: sono le premesse diche ha presentato le novità sull'del propriodi

Google espande l'Intelligenza generativa nella ricerca . In apertura della Conferenza degli sviluppatori il Ceo Sundar Pichai ha annunciato l'apertura "agli Stati Uniti e presto ad altri paesi" della funzione AI Overview, grazie alla quale gli utenti ...

Durante la conferenza Google I/O l'azienda ha presenta to Project Astra , un nuovo strumento mosso dall' intelligenza artificiale L'articolo Google presenta Project Astra : agente di intelligenza artificiale universale proviene da TuttoAndroid.

A Mountain View, la città della Silicon Valley che ospita il campus di Google , si è svolta la conferenza annuale che Big G dedica agli sviluppatori. Si è parlato molto di IA, e di come questa tecnologia svolgerà compiti sempre più complessi al ...

Google rivoluziona il suo motore di ricerca con l’IA - google rivoluziona il suo motore di ricerca con l’IA - L'evento google I/O 2024 è stato un evento epocale che ha portato una serie di annunci rivoluzionari nel campo dell'intelligenza artificiale, dimostrando il ...

