Gli Usa revocano il visto a Matteo Falcinelli Non tornerà in Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 – Gli Stati Uniti hanno revocato il, il 25enne di Spoleto fermato a Miami e sottoposto all’hogtie – l’incaprettamento per 13 minuti con mani e piedi legati tra di loro – nella cella di transito della stazione di polizia. Secondo quanto si è appreso si tratta di un procedimento amministrativo in seguito all’arresto del giovane per resistenza a pubblico ufficiale e opposizione all’arresto senza violenza ma che arriva a distanza di quasi tre mesi dai fatti. L'episodio avvenne la notte tra il 24 e il 25 febbraio davanti a uno strip bar ma è emerso solo dieci giorni fa con la pubblicazione dei video delle bodycam degli agenti da parte di Qn-La Nazione che ha sollevato l’opinione pubblica e provocato l’intervento del governono. Il rientro della famiglia in ...

