Gli Usa dicono no alla Cina sugli immobili americani Cosa è successo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È il primo no dell’amministrazione Biden a un’operazioneluce dei poteri del Comitatoinvestimenti esteri negli Stati Uniti d’America. È il primo no detto in conseguenza dei poteri sulle questioniari attributi allo stesso Comitato nel 2018. È l’ottavo divieto presidenziale in quasi mezzo secolo di storia del Comitato (George W. Bush ne ha deciso uno, Barack Obama due, Donald Trump quattro e Joe Biden uno). È il settimo su otto totali ad avere a che fare con una minacciasicurezza nazionale riconducibile a un acquirente o investitore cinese. È la conferma della sempre maggiore attenzione delle agenzie d’intelligence occidentali verso le acquisizioniari che possono rappresentare rischi per la sicurezza nazionaleluce del ruolo di soggetti ...