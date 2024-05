Gli Stati Uniti sospendono i finanziamenti al gruppo al Center of Covid Origins Fight

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La sospensione deia EcoHealth Alliance Mercoledì l’amministrazione Biden ha annunciato la sospensione deialno-profit EcoHealth Alliance, coinvolto in ricerche sulla possibile origine del-19. Pressione della Camera e udienza congressuale La decisione è giunta dopo la pressione dei legislatori e un’udienza del Congresso in cui si è discusso del coinvolgimento di EcoHealth con scienziati cinesi a Wuhan, Cina. Un passo che ha sollevato polemiche EcoHealth Alliance ha visto interrotti ifederali precedentemente sotto l’Amministrazione Trump, e ora la sospensione deida parte dell’amministrazione Biden ha acceso nuove polemiche. Risposta di EcoHealth Alliance EcoHealth L'articolo proviene da News Nosh.

Più investimenti per imprese e infrastrutture in Tunisia, il Forum di CDP e Simest - Più investimenti per imprese e infrastrutture in Tunisia, il Forum di CDP e Simest - le opportunità di sviluppo per le imprese che operano nel Paese e i potenziali finanziamenti per opere strategiche nei settori dell’approvvigionamento energetico e della sicurezza alimentare L’evento, ...

Mercato del credito, +18% per i prestiti personali. Ora (anche) la Gen Z sceglie i finanziamenti - Mercato del credito, +18% per i prestiti personali. Ora (anche) la Gen Z sceglie i finanziamenti - Ancora più significativa è stata l'impennata del 34% nei finanziamenti online, evidenziando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso canali digitali di accesso al credito. Particolarmente ...

Da CDP finanziamento da 200 milioni per lo sviluppo sostenibile di Snam - Da CDP finanziamento da 200 milioni per lo sviluppo sostenibile di Snam - Roma/San Donato Milanese – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha concesso a Snam un finanziamento ESG-linked (legato al raggiungimento di obiettivi sostenibili) da 200 milioni di euro, per il rifacimento ...