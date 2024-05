Gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni | è il dato più alto degli ultimi dieci anni

Sulla strada per Binario 21 sotterranno dal quale, ottant’anni fa, gli ebrei erano costretti a salire sui treni diretti ad Auschwitz per permettere ai milanesi di fingere di non vederli, qualcuno ha sentito il bisogno di scrivere “Palestina ...

Con il trascorrere del tempo, anche i legami più solidi pos sono indebolirsi. Secondo gli studiosi, la passione comincia a diminuire già dopo i primi 2 o 3 anni di relazione e spinge alcuni ex innamorati a cercare nuove avventure. Non solo la fine ...

Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - (Adnkronos) - L'Italia è il secondo Paese al mondo per longevità dopo il Giappone, ed è uno dei luoghi con la più alta aspettativa di vita alla nascita ...

Italia, Ue alza stima crescita 2024, lima 2025, debito e deficit in aumento - Italia, Ue alza stima crescita 2024, lima 2025, debito e deficit in aumento - MILANO (Reuters) - La Commissione europea ha alzato la propria stima sulla crescita italiana per quest'anno limandola invece nel 2025 e prevede un ulteriore raffreddamento dell'inflazione quest'anno e ...

Istat: italiani (un po’) più salutisti ma si beve molto fuori casa - Istat: italiani (un po’) più salutisti ma si beve molto fuori casa - italiani un po’ più salutisti ma non sempre (e non tutti). Tra il 2003 e il 2023 – rivela il rapporto Istat per il 2023 presentato in Parlamento dal presidente Francesco Maria Chelli - diminuisce l’ab ...