Gli atomi si sono avvicinati più che mai - rivelando effetti quantistici apparentemente impossibili

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Glisvelati dall’avvicinamento ultrafreddo degliScienziati hanno avvicinato due strati dimagnetici ultrafreddi a soli 50 nanometri l’uno dall’altro,mai visti prima, 10 volte più vicini rispetto a esperimenti precedenti. Studiare le interazioni quantistiche su scala ridotta Questa vicinanza consentirà di studiare le interazioni quantistiche su una scala di lunghezza mai esplorata prima, aprendo nuove prospettive nello sviluppo di superconduttori e computer, come riportato su Scienza. Comportamentiemergono a temperature ultrafredde A temperature ultrafredde emergono comportamentiinsoliti, conducendo alla formazione di ...

Alcol, ecco il gel in grado di annullare gli effetti nocivi sul corpo: la scoperta dei ricercatori di Zurigo - Alcol, ecco il gel in grado di annullare gli effetti nocivi sul corpo: la scoperta dei ricercatori di Zurigo - Alcuni ricercatori del politecnico federale di Zurigo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology, avrebbero sviluppato un nuovo gel che sembrerebbe essere in grado di annullare ...

Un simulatore quantistico atomico di fluidi in condizioni estreme - Un simulatore quantistico atomico di fluidi in condizioni estreme - Ricercatori dell’Istituto nazionale di ottica del Cnr e dell’Università di Firenze hanno realizzato un esperimento di simulazione quantistica che ha permesso di simulare la cosiddetta instabilità di K ...