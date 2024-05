Gli artigiani del gusto | Le nostre ricette fatte di tanta passione e segreti di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un gelato da Gambero Rosso. La gelateria “Fiabe di Gelato” di San Vittore Olona è stata recentemente onorata con un prestigioso riconoscimento dal Gambero Rosso. "Siamo stati premiati e inseriti nella rinomata Guida Gelaterie d’Italia 2024. Questa guida rappresenta un punto di riferimento nel settore, e solo 550 gelaterie su oltre 39.000 in tutta Italia vengono selezionate per far parte di questa esclusiva lista". Fiabe di Gelato è il risultato di unatramandata di generazione in generazione. "Dalla Sicilia settentrionale (Ragusa), dove è nata la nostra storia nel 1970, al cuore vivace di Milano, abbiamo portato con noi non solosegrete e competenze artigianali tramandate, ma anche un impegno costante verso l’eccellenza. Era di Ragusa il nonno di uno di coloro che ha portato avanti il progetto imprenditoriale dal 2018, Luca ...