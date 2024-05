(Di mercoledì 15 maggio 2024): "Pentimenti? Tutti direbbero il referendum. Ma io quel referendum lo rifarei, perche' la riforma costituzionale serve e serviva all'Italia, non a. In realtà se c'è una cosa che non rifarei è pensare ingenuamente 'male non fare, paura non avere'. Dopo aver avuto a che fare con alcune, posso dire che questo principio era completamente sbagliato. E che in fondo, così tantonon lo" L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma, 07 mag. - (Adnkronos) - "La legge per la flat tax sopra i 100mila euro per chi faceva rientrare i capitali dall'estero ha portato dei risultati incredibili, Elly non mi fare il referendum pure su questo". Matteo Renzi scherza così con Elly ...

Roma, 07 mag. – (Adnkronos) – “La legge per la flat tax sopra i 100mila euro per chi faceva rientrare i capitali dall’estero ha portato dei risultati incredibili, Elly non mi fare il referendum pure su questo”. Matteo Renzi scherza così con Elly ...

Giustizia, Renzi: “Sulle toghe Berlusconi non aveva grande torto” - Giustizia, renzi: “Sulle toghe Berlusconi non aveva grande torto” - ROMA – “Pentimenti Tutti direbbero il referendum. Ma io quel referendum lo rifarei, perche’ la riforma costituzionale serve e serviva all’Italia, non a renzi. In realtà se c’è una cosa che non ...

Valle del Tevere, al via la raccolta di firme della Cgil per abolire lo jobs act - Valle del Tevere, al via la raccolta di firme della Cgil per abolire lo jobs act - Banchetti e presidi nelle sedi dello Spi Cgilper il referendum lanciato contro le norme che precarizzano e rendono meno sicuro il lavoro ...

Il Jobs Act e l'inutile referendum di Landini - Il Jobs Act e l'inutile referendum di Landini - Un caso tipico è il referendum promosso dalla Cgil sulla presunta abolizione ... Ma a quanto pare c’è bisogno di cancellare dalla storia della sinistra il “periodo renzi” e salvare la Fornero.