Giustizia | Baldino M5S - ‘separazione carriere è piano rinascita P2’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La separazione delletra giudici e pm era neldidi Licio Gelli della P2, fa parte di unche aveva scopi eversivi sull’assetto istituzionale del Paese. A fare paura in questa riforma è il non detto ovvero il far dipendere la pubblica accusa dall’esecutivo”, così Vittoriavicecapogruppo M5S a Montecitorio ospite del podcast “Metropolis” su Repubblica.it. “Per Meloni modello è Orban? Rifuggo dall’idea che il principio di separazione dei poteri non venga più rispettato nel nostro Paese – rilancia. Tanto più come in queste ultime settimane in cui assistiamo ad inchieste giudiziarie che coinvolgono su casi di corruzione esponenti di primodella politica. Parliamo sempre di chi è sotto indagine ...