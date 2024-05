Giulia Stabile - addio a Tu Si Que Vales? Chi la sostituisce

(Di mercoledì 15 maggio 2024) News Tv. C’è la possibilità che non rivedremo piùnel noto programma di Canale 5. La ragazza, amatissima dal pubblico, è stata incoronata vincitrice in una delle scorse edizioni di Amici.è stata anche spesso al centro del gossip per la sua relazione con Sangiovanni, conosciuto proprio nel talent di Maria De Filippi. Quest’anno, la ballerina ha dovuto affrontare la fine della sua storia d’amore durata due anni con il cantante, che quest’anno al Festival di Sanremo ha presentato un brano dedicato a lei, con cui voleva scusarsi. Gossip a parte, la carriera diha preso il via subito dopo Amici. La ragazza ora fa parte del corpo di ballo della scuola di Maria De Filippi. Inoltreè stata anche conduttrice dell’ultima ...

Si rincorre una voce nel mondo della tv e fa molto parlare perché coinvolge due beniamine dei giovani: Giulia Stabile sostituita a Tu Si Que Vales? Non ci sono ancora conferme e nemmeno smentite, ma i bene informati hanno riferito al settimanale ...

Novità in vista a Tu si que vales , il programma campione di ascolti del sabato sera autunnale di Canale 5. A breve inizieranno le registrazioni della nuova edizione che, come sempre, andrà in onda da settembre sulla principale rete Mediaset. E dopo ...

TSQV, Giulia Stabile sostituita da un’ex icona di UeD (retroscena) - TSQV, giulia stabile sostituita da un’ex icona di UeD (retroscena) - giulia stabile sarebbe sul punto di lasciare la conduzione del popolare talent show di Canale Cinque: già individuata la sostituta ...

Tu Si Que Vales, fuori Giulia Stabile Spunta il nome di un ex volto di Uomini e Donne - Tu Si Que Vales, fuori giulia stabile Spunta il nome di un ex volto di Uomini e Donne - Maria De Filippi ha deciso di sostituire giulia stabile a Tu Si Que Vales Si parla di un ex volto di Uomini e Donne.

Intenso peggioramento a Nord, previsti fino a 200 millimetri di pioggia - Intenso peggioramento a Nord, previsti fino a 200 millimetri di pioggia - Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con associate piogge e temporali da isolati a sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi. In ...