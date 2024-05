Giulia Salemi ritornerebbe al Grande Fratello a una condizione

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è una dei volti più longevi deldato che ha preso parte a ben tre edizioni diverse: due da concorrente e una da opinionista social. Nonostante sia stata allontana lo scorso anno tornerebbe, ma ad una: “Da concorrente no, da opinionista sì”. Fra le pagine del Corriere della Sera,ha poi parlato dei suoi esordi. “Quando ero una modella i pr ci portavano a fare immagine nei ristoranti. Da Giannino ho conosciuto Domenico Zambelli: emiliano come me, mi ha indirizzato verso Miss Italia. Mi sono classificata terza. Con me c’era mamma, ci hanno proposto Pechino Express. Poi è stata la volta del. Uscita dal primoabitavo in ...

Mirko Brunetti , ex concorrente del Grande Fratello , non ha apprezzato le parole di Beatrice Luzzi durante l'intervista nel podcast di Giulia Salemi e ha deciso di risponde re per le rime. Ecco cosa è successo!

I duri ricordi di Giulia Salemi: “In 10 in casa. 300 euro per un letto a castello” - I duri ricordi di Giulia salemi: “In 10 in casa. 300 euro per un letto a castello” - Prima del successo, per Giulia salemi non è stato tutto rose e fiori. La ragazza ha raccontato alcuni momenti particolari della sua vita.

Giulia Salemi: “Di ciò che ho studiato a scuola non ricordo nulla, forse ho un disturbo” - Giulia salemi: “Di ciò che ho studiato a scuola non ricordo nulla, forse ho un disturbo” - Giulia salemi condivide il suo percorso di crescita e accettazione, influenzato dai consigli di Simona Ventura e Alfonso Signorini. La modella racconta di come leggere due giornali al giorno l'abbia a ...

Giulia Salemi prima del successo: "Pagavo 300 euro per un letto" - Giulia salemi prima del successo: "Pagavo 300 euro per un letto" - Nel corso di un'intervista, l'influencer ha ripercorso gli inizi della sua carriera, ricordando tutti i sacrifici fatti per riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo ...