Giulia Cecchettin - chiuse le indagini Filippo Turetta verso il processo

La Procura di Venezia ha chiuso le Indagini sull'omicidio di Giulia Cecchettin chiedendo il processo per il killer Filippo Turetta

L'inchiesta sul Femminicidio di Giulia Cecchettin è chiusa: la Procura di Venezia si appresta a chiedere il processo per Filippo Turetta , l'ex fidanzato reo confesso dell'omicidio.

Gino Cecchettin ha annunciato al Salone del Libro di Torino la nascita della Fondazione Giulia in autunno. Il papà della ventiduenne scomparsa lo scorso novembre si trova per la prima volta all’evento per presentare il libro ‘Cara Giulia’ ...