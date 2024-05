Giugliano - caos passi carrabili | arrivano nuovi accertamenti ma è cambiata società di riscossione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si torna a parlare dei. Molti contribuenti in questi giorni stanno ricevendo richieste di pagamento per il 2023. Dopo la sospensione di 6 mesi annunciata dal sindaco Nicola Pirozzi lo scorso dicembre, ora Municipia, la ditta che si occupava delladei tributi, sta inviandoche seguono quelli dello L'articolo Teleclubitalia.

Il noto cantante neomelodico ferito di striscio e rilasciato con una prognosi di 10 giorni L'articolo Giugliano , Kekko Dany ferito nella sparatoria : due ipotesi. Agguato o lite per motivi passionali sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Giugliano, corsa contro il tempo per proteggere il parco di Liternum - giugliano, corsa contro il tempo per proteggere il parco di Liternum - Girano le ruote a colpi di pedalate davanti ai resti della tomba di Scipione l'Africano. I bambini sventolano palloncini, nastri e pompon rosa sul lungolago di Patria. I ciclisti fanno tappa ...

TJ - JUVENTUS WOMEN-ROMA 3-1, triplice fischio: brillante tris delle bianconere di Beruatto! - TJ - JUVENTUS WOMEN-ROMA 3-1, triplice fischio: brillante tris delle bianconere di Beruatto! - 96' FISCHIO FINALE. La Juventus Women batte la Roma 3-1. Decisiva la doppietta di Cantore, davvero pregiata per come è stata realizzata. Nel finale timbro di Echegini 96' GOL ...

Giro d'Italia a Napoli, il percorso: le strade in cui passeranno i ciclisti - Giro d'Italia a Napoli, il percorso: le strade in cui passeranno i ciclisti - Il percorso e le strada per quanto riguarda il passaggio del Giro d'Italia 2024 a Napoli. Tutti i dettagli sulla tappa di domenica 12 maggio.