Giubileo Roma – Municipio XIII - la Lega | Poco giubilo per gli alber - a Boccea al loro posto colate di desolante cemento

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo in via Cardinal Domenico Caprara, nella zona di, e abbiamo notato con sgomento i lavori in corso. Altro che, questa manutenzione dei marciapiedi, anziché celebrare il, sembra essere un vero e proprio funerale per glii, che sarebbero invece dovuti essere parte integrante del progetto“. Così in una nota Daniele Giannini e Agnese Stefanoni, rispettivamente dirigente regionale e coordinatrice deldella. “Con tanto di pannello adiacente che annuncia l’arrivo del– proseguono – il rifacimento dei marciapiedi ha portato alla cementificazione delle ‘tazze’ dedicate alleature, trasformando interi spazi, una volta verdi, ...

A chi fa gola il mega-porto crocieristico di Fiumicino - A chi fa gola il mega-porto crocieristico di Fiumicino - che nel maggio 2022 ha scritto una lettera al primo cittadino di Roma e commissario governativo al giubileo del 2025, Roberto Gualtieri, nella quale si legge: «L’inserimento del progetto (di Royal ...

Giubileo Roma – Municipio XIII, la Lega: ”Poco giubilo per gli alberi, a Boccea al loro posto colate di desolante cemento” - giubileo Roma – Municipio XIII, la Lega: ”Poco giubilo per gli alberi, a Boccea al loro posto colate di desolante cemento” - “Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo in via Cardinal Domenico Caprara, nella zona di Boccea, e abbiamo notato con sgomento i lavori in corso. Altro che giubilo, questa manutenzione dei marciapiedi, ...

'Così capelli e trucco', per il Giubileo regole look ai vigili - 'Così capelli e trucco', per il giubileo regole look ai vigili - "L'Amministrazione, in vista dell'avvio dell'anno giubilare, ha inviato in questi giorni una nota agli agenti del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che riguarda le norme di condotta da seguire, ...