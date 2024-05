Giro - si ritira Uijtdebroeks | maglia bianca a Tiberi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Foiano di Val Fortore, 15 maggio – Ilperde un pezzo importante: al via dell’undicesima tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare, non si è presentato Cian, quinto in classifica e leader della graduatoria dei giovani. Il ventunenne belga si è arreso al virus influenzale che lo ha colpito: già ieri, a conclusione della tappa si Bocca della Selva,aveva detto “potrei avere qualche problema al tratto respiratorio, ma spero che non sia nulla di serio”. Evidentemente le cose non sono andate come sperato. La Visma - Lease a Bike, team del belga, scrive sui social: “Ildovrà proseguire senza il più grande sorriso del gruppo. Cian non stava bene nei giorni scorsi e dopo la tappa di ieri si è sentito male. Gli auguriamo una pronta guarigione”. “Questa mattina abbiamo deciso di ...