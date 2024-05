Giro d’Italia - undicesima tappa a Milan Pogacar sempre in rosa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Jonathanvince allo sprint l'deld'Italia, la Foiano di Val Fortore-Francavilla a Mare di 207 km. Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsae al 5° in stagione, si impone davanti al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e all'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Lo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 17.02 tappa che è volata via ad una velocità media di 47.2 km/h. Subito dopo la partenza è partita la fuga di giornata con Edoardo Affini e Tim Van Djike (Team ...

