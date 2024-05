Giro d’Italia - undicesima tappa a Milan Pogacar sempre in rosa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Jonathanvince allo sprint l’del, la Foiano di Val Fortore-Francavilla a Mare di 207 km. Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsae al 5° in stagione, si impone davanti al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Lo sloveno Tadej(Uae team Emirates) conserva la magliadi leader della classifica generale con 2’40” di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) e 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani la dodicesima frazione, la Martinsicuro-Fano di 193 km. “La vittoria non deriva solo dai 20 secondi dello sprint, ma da tutto il lavoro fatto dal team nei km ...

