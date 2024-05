Giro d’Italia - undicesima tappa a Milan Pogacar sempre in rosa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Jonathanvince allo sprint l'deld'Italia, la Foiano di Val Fortore-Francavilla a Mare di 207 km. Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsae al 5° in stagione, si impone davanti al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e all'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...

Hera: Venerdì il Giro d’Italia fa tappa nel Ravennate: le strade chiuse al traffico e le istruzioni per il porta a porta - Hera: Venerdì il giro d’Italia fa tappa nel Ravennate: le strade chiuse al traffico e le istruzioni per il porta a porta - Venerdì 17 maggio pomeriggio alcuni comuni della Bassa Romagna (Cotignola, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice) e quello di Faenza si preparano ad accogliere la ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Martinsicuro-Fano. I corridori alla prova dei muri - giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Martinsicuro-Fano. I corridori alla prova dei muri - La dodicesima tappa del giro d’Italia 2024 è la Martinsicuro-Fano. La lunghezza è di 193 km ed è classificata come una tappa 3 stelle. Dislivello 2.100 metri. Una frazione che si svilupperà lungo la ...

Giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: Affini e altri due in fuga - giro d'Italia 2024, in diretta la tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: Affini e altri due in fuga - Edoardo Affini, Tim Van Dijke e Thomas Champion sono in fuga con una trentina di secondi di vantaggio quando mancano 50 km all'arrivo, ma il gruppo sta tornando sotto.