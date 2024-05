Giro d’Italia - Barone | Vetrina vergognos - che fine hanno fatto i soldi per sicurezza e manutenzione?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi, Responsabile Nazionale Dipartimento Coesione Territoriale e Zes Lega Salvini Premier. Ildoveva essere l’occasione per rilanciare l’immagine del Sannio e far conoscere a tutti gli Italiani risorse, ospitalità e paesaggi della nostra provincia, e, invece, all’indomani del passaggio della carovana rosa nella Provincia di Benevento, raccogliamo il malcontento generale dei ciclisti. Il manto stradale in quasi tutti i territori attraversati si presentava in pessime condizioni: dossi pericolosi, avvallamenti e buche come se la strada fosse un colabrodo, tombini malmessi e tante altre irregolarità. Più che ilè sembrato un percorso senza frontiere e per questo ci scusiamo con i corridori ...

Jonathan Milan vince allo sprint l’undicesima tappa del Giro d’Italia , la Foiano di Val Fortore- Francavilla a Mare di 207 km. Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsa rosa e al 5° in stagione, si impone ...

Per 4 km transiterà anche nel territorio di Jesi: dalla Chiusa, attraversando la Barchetta, all’immissione per Sant’Ubaldo dalla SS76 Monsano , 15 maggio 2024 – Monsano vestita di rosa domani per il passaggio della tappa del Giro d’Italia , la ...

Calcio. Athletic Bilbao, la tradizione del Padre Nostro prima delle partite - ... come dimostrano le finali delle Coppe nazionali in giro per l'...stagione 19971998 con in panchina Otto Rehhagel (tecnico campione d'...vestito la maglia biancorossa giocatori apprezzati anche in Italia ...

Lancio del peso, Leonardo Fabbri segna nuovo record, ancora italiano - ... Marco Pantani , per tutti il Pirata, ha fatto sognare gli italiani (e non solo gli appassionati di ciclismo) consegnandosi alla storia per aver centrato la doppietta Giro d'Italia - Tour de France ...