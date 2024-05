Giro d’Italia 2024 - tappa 12 | favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Francavilla al Mare, 15 maggio– Jonathan Milan ha posto il suo sigillo sull’undicesimadelcon arrivo a Francavilla al Mare, ma difficilmente potrà ripetersi giovedì 16 maggio a Fano, in una frazione disegnata come una classifica di un giorno. Il finale è per scattisti e non per velocisti, a meno che qualcuno non riesca a tenere duro. Si sta entrando nel vivo della corsa, anche se non dovrebbe essere una frazione da classifica generale, con i big che cercheranno di stare attenti e guardinghi sui muri ma probabilmente con l’idea di risparmiare energie in vista della cronometro di sabato e del tappone di domenica. La classifica parla chiaro, con Pogacar che conserva 2’40” su Daniel Martinez e 2’56” su Geraint Thomas, mentre ha guadagnato una posizione Antonio Tiberi che ha beneficiato del ritiro ...