Giro d’Italia 2024 - risultati e classifica undicesima tappa | ordine di arriv - Milan batte Merlier in volata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lae l’dio dell’del, la Foiano Di Val Fortore – Francavilla al Mare di 207 chilometri. Secondo successo per Jonathan, che dopo essersi assicurato la quarta frazione trionfa anche a Francavilla al Mare, uscendo vittorioso da unapazzesca. Quinta vittoria in stagione per il corridore della Lidl-Trek, capace di precedere Tim. Terzo posto per Groves, davanti a Lonardi e Pithie, mentre Tadej Pogacar rimane saldamente in maglia rosa.caratterizzata da una fuga di circa 170 km da parte di Affini, Van Dijke e Champion, ripresi però senza difficoltà dal gruppo, che aveva sempre contenuto lo svantaggio. Nei km ...