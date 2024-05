Giro d’Italia 2024 - Milan vince a Francavilla al Mare | Speciale indossare la Maglia Ciclamino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Jonathanallo sprint l’undicesima tappa del, la Foiano di Val Fortore-di 207 km. Il friulano della Lidl-Trek, al secondo successo in questa edizione della corsa rosa e al 5° in stagione, si impone davanti al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e all’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva larosa di leader della classifica generale con 2’40” di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) e 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani la dodicesima frazione, la Martinsicuro-Fano di 193 km. “La vittoria non deriva solo dai 20 secondi dello sprint, ma da tutto il lavoro fatto dal team nei km precedenti. Il modo in cui mi hanno aiutato ...

Una vittoria maestosa quella di Jonathan Milan nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 . Il velocista della Lidl-Trek non ha davvero avuto rivali nello sprint di Francavilla al Mare, battendo davvero tutti gli Avversari con un’azione davvero ...

Kaden Groves va ancora a caccia della prima vittoria nel Giro d’Italia 2024 . Il velocista della Alpecin-Deceuninck ha concluso al secondo posto l’undicesima tappa della Corsa Rosa, venendo battuto da Jonathan Milan proprio come era già accaduto ...

Lancio del peso, Leonardo Fabbri segna nuovo record, ancora italiano - ... Marco Pantani , per tutti il Pirata, ha fatto sognare gli italiani (e non solo gli appassionati di ciclismo) consegnandosi alla storia per aver centrato la doppietta Giro d'Italia - Tour de France ...

GIRO D'ITALIA: MILAN VINCE L'11ESIMA TAPPA, POGACAR RIMANE IN ROSA - FRANCAVILLA AL MARE - Jonathan Milan, della Lidl, ha vinto in volata l'11/a tappa del Giro d'Italia, Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare di 207 km. Seconda posizione per Tim Merlier (Soudal Quick - Step), terza Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck). Lo sloveno Tadej Pogacar ha ...