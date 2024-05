Giro d’Italia 2024 | Jonathan Milan - una sentenza in riva al mare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La maglia ciclamino(Lidl Trek) ha conquistato l’undecima tappa del 107°, una frazione fatta su misura per i velocisti che ha portato la carovana rosa in 207 chilometri da Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, a Francavilla alin Abruzzo. Il gigante di Tolmezzo ha così colto il suo terzo successo complessivo nella corsa rosa, non lontano da San Salvo dove dodici mesi fa vinse per la prima volta, aggiudicandosi la seconda frazione del2023. In questa edizione, i successi del componente del quartetto olimpico aureo di Tokyo 2021 hanno coinciso con due dei tre arrivi inal, ad Andora oltre che oggi, mentre il terzo traguardo litoraneo, quello di Napoli, gli è sfuggito per un’inezia. Alle spalle ...