Giro d’Italia 2024 - Cian Uijtdebroeks si ritira Antonio Tiberi maglia bianca

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arriva un nuovo ritiro ale, in questo caso, è davvero pesante. Prima del via della frazione odierna, la numero 11, che porterà il gruppo da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare, è arrivata la notizia cheha dovuto alzare bandierae salutare la Corsa Rosa. Bandiera, esattamente come lache il ciclista del team Visma – LAB indossava dopo un inizio didavvero importante. Pochi minuti fa, invece, il suo team ha emesso un comunicato nel quale annunciata il forfait del belga classe 2003: “Ildovrà proseguire senza il sorriso più grande del gruppo. Siamo spiacenti di dover annunciare che ...

Subito un arrivo in salita dopo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2024 in quel di Bocca della Selva. oggi invece tappa più semplice sulla carta, l’undicesima, con partenza da Foiano di Val Fortore e traguardo a Francavilla al Mare . Andiamo a ...

Fénis ospiterà il raduno della Nazionale di corsa in montagna per preparare gli Europei di Annecy - Aostasera - ...gratificante che il raduno della Nazionale torni in Valle d'Aosta ... racconta Chevrier, che è allenato dal CT dell'Italia Paolo ... approfitteranno della vicinanza con Annecy per un giro di ricognizione ...

La denuncia di un allevatore di bovini: "In Sicilia animali infetti per ottenere finanziamenti" - Secondo il suo racconto, i l giro d'affari lungo la filiera del ... In Italia le infezioni sono state azzerate in 16 Regioni con la ...