Giro - a Francavilla Milan trionfa ancora in volat - battendo Merlier e Groves

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'undicesima tappa del, tra le più veloci di sempre, vive della lunga fuga di Affini ma si risolve come previsto in unaa di gruppo. L'olimpionico azzurro trova la spallata giusta per battere i rivali

L'undicesima tappa del Giro d'Italia 2024, tra le più veloci di sempre, è volata via ad una velocità media di 47.2 km/h. Subito dopo la partenza è partita la fuga di giornata con Edoardo Affini e Tim Van Djike.

Dopo tanti piazzamenti ecco il riscatto, in grande stile, per Jonathan Milan . Aveva dimostrato più volte di essere il più forte velocista al Giro d’Italia 2024 l’azzurro, ma gli è mancato qualcosa per trovare il bis che è arrivato oggi da vero ...

