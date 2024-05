Giornate epatologiche - tornano gli appuntamenti con l’Asl

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiTorna l’appuntamento con leIrpine.di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante ha promosso una due giorni, il 17 e 18 maggio presso Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” di Ariano Irpino, mettendo a confronto epatologi ed esperti in malattie del metabolismo. L’obiettivo è fornire a specialisti e medici di medicina generale l’opportunità di apprendere le ultime Linee Guida nella diagnosi e nel management del paziente con ALI (Acute liver injury), ALF (Acute liver failure) e ACLF (Acute on chronic liver failure) e le novità nel management clinico-terapeutico dei pazienti affetti da steatosi con sindrome metabolica, focalizzando l’attenzione sui risultati ottenuti sul piano nazionale e regionale in relazione al Piano di eradicazione dell’epatite C e le novità terapeutiche ...