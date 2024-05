Giochi Olimpici Parigi 2024 - 6 canali aggiuntivi Warner Bros Discovery su DAZN

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il countdown degli ultimi 100 giorni che separano gli appassionati sportivi di tutto il mondo daidiè ormai ufficialmente iniziato. Dopo aver recentemente rinnovato fino al 2026 la partnership pluriennale,hanno siglato un nuovo accordo che va a rafforzare ulteriormente la collaborazione per ampliare, arricchendola ancora di più, l’offerta deiEurosport già disponibili sue che nelle prossime settimane trasmetteranno eventi tanto attesi come il Giro d’Italia, giunto alla fase cruciale in attesa del gran finale del 26 maggio e il secondo Slam della stagione, il Roland Garros, che vedrà i giocatori più importanti al mondo e una nutrita rappresentanza ...

Le Olimpiadi di Parigi , che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto, saranno un importante stress test securitario per l’esecutivo francese, e in particolare per il ministro dell’Interno, G... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per motivi di sicurezza la Ville Lumiere è stata divisa in zone dove l'ingresso sarà possibile solo previa presentazione di un QR code. Queste misure speciali permettono di identificare chi frequenta le aree più a rischio e prevenire i ...

Mondiali judo, cinque napoletani in nazionale - Mondiali judo, cinque napoletani in nazionale - Sarà la Mubadala Arena di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ospitare i Campionati Mondiali di judo, l’ultimo evento del ...

Parigi 2024: Dazn e Discovery lanciano 6 canali tematici - Parigi 2024: Dazn e Discovery lanciano 6 canali tematici - In vista di Parigi 2024 il palinsesto tv si organizza per la copertura dei giochi.