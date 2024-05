Gigi D’Alessio pronto a querelare - l’intercettazione sulla pratica sistemata dal funzionario del fisco | Si è inventato tutto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024)nega di aver avuto qualsiasi tipo di rapporto con Riccardo Cameo, ildell’Agenzia delle Entrate finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione. Il nome del cantante era finito nelle intercettazioni della squadra Mobile, nell’ambito di un’inchiesta che vede 30 persone indagate, tra cui alcuni tributeresti che si sarebbero rivolti aldelper accomodare le pratiche dei loro clienti. Cameo in una conversazione aveva detto: «Dopo ladi… come si chiama quel cantante là? Eh sì,.. so’ rimasto scioccato proprio… ho pensato che me veniva ad arresta’, ogni volta che passava la polizia… eh… avevo preso 20mila euro per risistemargli». Il nome di ...