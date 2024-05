Gigi D’Alessio e i 20 mila euro all’uomo del fisco | Gli ho risistemato tutto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Dopo la pratica di… come si chiama quel cantante là? Eh sì,… so’rimasto scioccato proprio… ho pensato che me venivano ad arresta’, ogni volta che passava la polizia… eh…avevo preso 20per risistemargli». Riccardo Cameo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, parlava così delle sue “prestazioni”. Oggi è agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dal pubblico ministero Claudio Villani. Con lui altri due dirigenti. L’accusa è di corruzione. Gli indagati sono 30. Tra questi alcuni commercialisti che si sarebbero rivolti a Cameo per sistemare le pratiche dei loro clienti. La conversazione risale al 5 dicembre 2022 ed è stata captata con un’intercettazione ambientale in uno studio in cui si trovano una tributarista e sua nipote. La ...

Gigi D’Agostino , tornato a esibirsi live al festival di Sanremo, ha una disputa legale in corso con una società che organizza un importante festival musica le in Austria. Il popolare deejay italiano, oggi 56enne e da tempo residente nel Canton ...

Il ritorno di Gigi D’Agostino alla ribalta non tiene banco solamente nelle esibizioni. Se la performance a Sanremo nell’ultima edizione condotta da Amadeus, ha segnato un momento di grande entusiasmo per i suoi fan, tuttavia, a essere motivo di ...

Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato: «Presi 20mila euro per sistemare la pratica di Gigi D’Alessio» - Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato: «Presi 20mila euro per sistemare la pratica di gigi D’Alessio» - «Dopo la pratica di... come si chiama quel cantante là Eh sì, gigi D’Alessio… so’ rimasto scioccato proprio... ho pensato che me venivano ad arresta’, ogni volta che passava la polizia. .. eh...avevo ...

Concerto Gigi D’Agostino a Rock in Roma 2024: data, biglietti, prezzi e scaletta - Concerto gigi D’Agostino a Rock in Roma 2024: data, biglietti, prezzi e scaletta - Concerto gigi D'Agostino a Rock in Roma 2024: data, biglietti, prezzi e scaletta del live romano del famoso dj.

Nembro, il libro di Gigi Riva su Massimo Bochicchio: la parabola tragica del truffatore dei vip - Nembro, il libro di gigi Riva su Massimo Bochicchio: la parabola tragica del truffatore dei vip - All'Auditorium Modernissimo, in anteprima nazionale, la presentazione di«Ingordigia». gigi Riva ricostruisce la vicenda di Massimo Bochicchio, il«Madoff di Roma Nord» che truffò Antonio Conte e tanti ...