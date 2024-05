Giano del Bufalo una vita immersa nell’arte del passato

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Abbiamo intervistatodel, conosciuto al pubblico come uno degli esperti di antiquariato di “Cash or Trash – Chi offre di più?” trasmissione della striscia quotidiana preserale del canale NOVE, che ha permesso di far entrare questa materia in tutte le case degli italiani. Ma la passione, l’esperienza, e soprattutto gli studi dipartono dalla più giovane età. Grazie a una famiglia che lo sollecita costantemente e gli fa vivere ambienti in cui cultura, storia, arte sono protagonisti. L’occasione in tv è capitata per caso,ha poggiato la sua carriera su solide basi di studio, sia in Italia che all’estero. Dopo la laurea in Giurisprudenza si specializza in scienze naturali, per poi passare all’antropologia. Attualmenteè inserito nell’ambiente dei galleristi, colleziona principalmente armi tribali, maschere africane e reperti egiziani.