Gianni Morandi - non si era mai saputo prima | l’amara confessione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Personaggi Tv. 78 anni e il sorriso stampato sul volto: così siamo abituati a vedere. Dopo il trionfo come conduttore accanto ad Amadeus del Festival di Sanremo 2023, l’artista è tornato in Tv con Evviva!. Nella trasmissione, andata in onda su Rai 1 lo scorso 26 aprile,ha celebrato i 70 anni della Rai attraverso filmati d’archivio, ospiti, musica in un viaggio suggestivo attraverso personaggi e temi che hanno segnato indelebilmente la storia della televisione italiana. Nell’ultimo numero del settimanale Di Più,si è raccontato, rivelando alcuni passaggi inediti che riguardano il suo passato che non si erano mai saputi. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Arena di Verona, il concerto con Vecchioni finisce in lacrime: cos’è successo ...