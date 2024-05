(Di mercoledì 15 maggio 2024) Venerdì 17 maggio alle ore 16.30 ultimo appuntamento del ciclo ditenute dadal titolo ", cento anni dalla morte 1924-2024" Per chiudere il ciclo di incontri quest’ultimo sarà dedicato a Le ultime opere: il Trittico e Turandot L’associazione culturale& Friends Valtiberina in collaborazione con Laboratori Permanenti propone un ciclo di quattro incontri con il pubblico nei quali la narrazione del relatore si alterna con alcuni video esplicativi tratti da spettacoli lirici presentati nei più importanti teatri d’opera del mondo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di divulgare la conoscenza della vita e del lavoro diin occasione del centenario della sua ...

Arezzo, 2 maggio 2024 – Venerdì 17 maggio alle ore 16.30 ultimo appuntamento del ciclo di conferenze - spettacolo tenute da Michele Casini dal titolo “Giacomo Puccini , cento anni dalla morte 1924-2024” Per chiudere il ciclo di incontri quest'ultimo ...

"Giacomo Puccini" conferenze spettacolo con Michele Casini - "Giacomo puccini" conferenze spettacolo con michele Casini - Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze-spettacolo su Giacomo puccini, dedicato alle sue ultime opere. Organizzato da puccini & Friends Valtiberina, l'evento si terrà il 17 maggio alle 16.30 press ...

Serale di Amici 2024, cosa è successo nella semifinale: 6 allievi in finale, Malgioglio litiga con Pettinelli e Celentano - Serale di Amici 2024, cosa è successo nella semifinale: 6 allievi in finale, Malgioglio litiga con Pettinelli e Celentano - La diretta della semifinale del serale di Amici con Maria De Filippi stasera, domenica 12 maggio 2024, in onda su Canale 5 e Witty dalle ore 21 ...

“Foligno in Comune“ si presenta: "Il programma lo scriveremo insieme" - “Foligno in Comune“ si presenta: "Il programma lo scriveremo insieme" - Appoggio a Masciotti. Pronti a partire dalle basi del 2019: "Perché i problemi della città sono ancora tutti lì" ...