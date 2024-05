Getafe-Atletico Madrid | Greenwood - alla ‘prova’ impegnativa di Simeone

Calciomercato | Greenwood, deciso il suo futuro: l'annuncio del presidente del Getafe - Calciomercato | greenwood, deciso il suo futuro: l'annuncio del presidente del Getafe - Sembra ormai scritto il futuro di Mason greenwood, grande protagonista della stagione del Getafe. La conferma è arrivata direttamente dal presidente del club Angel Torres, che ...

Greenwood-Juventus, sfuma il colpo di mercato L'annuncio del Getafe - greenwood-Juventus, sfuma il colpo di mercato L'annuncio del Getafe - Sfuma un altro colpo di mercato per la Juventus Sotto i riflettori c'è Mason greenwood, esterno d'attacco che Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino.

Getafe vs Atletico Madrid: Preview and Prediction - Getafe vs Atletico Madrid: Preview and Prediction - Atletico Madrid will face Getafe at Coliseum Alfonso Perez on Wednesday, looking to pick up a crucial win to book their place in the UCL.