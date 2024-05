Gerard Butler è pronto per il nuovo action | ecco quale storico edificio dovrà salvare stavolta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha trovato il suofilm d'azione sul modello di Attacco al potereè in trattative per tornare a collaborare con il regista di Nella tana dei lupi, Christian Gudegast, in un-thriller cheincluderà un'altra storica location dadopo la Casa Bianca di Attacco al potere. Stiamo parlando dell'iconico Empire State Building, grattacelo simbolo di New York. Nella pellicola, intitolata semplicemente Empire State, quando l'Empire State Building viene attaccato da un contractor militare intenzionato a vendicarsi, il Navy SEAL trasformato in pompiere di New York Rhett () e l'agente tattico della polizia di New York Dani devono mettere da parte i loro problemi di coppia per ...