(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Alessandro Farruggia ROMA "Lo scenario dell’Ucraina insi è gia avverato nel 2008. La Russia è già intervenuta allora conquistando le regioni dell’Abkhazia e della Sud Ossezia. Dopo Maidan, nel 2014, la Russia ha replicato questo modello invadendo Crimea e Donbas, usando come giustificazione la presenza di popolazioni russofone. Ma inquello che era da prendere Mosca l’ha già preso. Non ci sono minoranze russe da usare come scusa. Ma certe volte nonmandare i carri armati. La Russia non tollera che lapossa entrare nell’Ue e con l’approvazione di questa legge sta ottenendo il risultato. Se la legge, l’Ue toglierà allalo status di candidato europeo. E, senza invasioni, l’obiettivo del Cremlino sarà raggiunto: tenere Tbilisi nella loro ...

Roma, 14 maggio 2024 – In Georgia è prevista oggi l'adozione del ddl filo-Mosca sulla "influenza straniera", nonostante le proteste di piazza. In mattinata sono scoppiati tafferugli nel parlamento. Il Cremlino: “Noi non interferiamo, altri sì”. ...

Georgia nel caos. Passa la ’legge russa’. Mikhelidze: vince Putin: "Non gli serve invadere" - georgia nel caos. Passa la ’legge russa’. Mikhelidze: vince Putin: "Non gli serve invadere" - Il Parlamento approva le norme sugli agenti stranieri, proteste e scontri. La politologa: lo scenario ucraino si è già visto nel 2008, ora bastano le norme.

Georgia, approvata la “legge russa”: cosa è e perché è una buona notizia per Putin. Usa: «Siamo preoccupati» - georgia, approvata la “legge russa”: cosa è e perché è una buona notizia per Putin. Usa: «Siamo preoccupati» - Non è bastato oltre un mese di proteste di piazza per fermare in georgia la legge contro le influenze straniere, voluta dal partito di governo Sogno georgiano e ribattezzata dalle ...

La Georgia vara la “legge russa”: in piazza esplode la rivolta, scontri anche in Parlamento - La georgia vara la “legge russa”: in piazza esplode la rivolta, scontri anche in Parlamento - Non è bastato oltre un mese di proteste: in georgia è passata la legge contro le influenze straniere, voluta dal partito di governo Sogno georgiano e ribattezzata dalle opposizioni “legge russa” per ...