Geolier - in arrivo il nuovo album ‘Dio lo sa’ poi il tour

Geolier , negli scorsi minuti, ha annunciato Dio Lo Sa, il suo nuovo album in uscita il prossimo 7 giugno . Qui la copertina del progetto, in attesa delle tre date allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.Continua a leggere

Milano, 14 mag. (askanews) – Aveva promesso di uscire con un album prima delle 3 date al Maradona e quale posto migliore per iniziare a spoilerare questa prossima grande uscita se non proprio lo stadio partenopeo? È stato prima del match Napoli ...

Geolier apre gli ordini per “Dio lo sa”, il nuovo album - geolier apre gli ordini per “Dio lo sa”, il nuovo album - Sarà disponibile in streaming il 7 giugno ‘Dio lo sa’, il terzo album dell’artista geolier da oggi disponibile in preorder nei vari formati cd e doppio vinile.

Sulle divise del Napoli l'annuncio del nuovo album di Geolier - Sulle divise del Napoli l'annuncio del nuovo album di geolier - In attesa di nuove rivelazioni su DIO LO SA, il rapper campano si prepara al suo prossimo tour, che inizierà tra un mese.