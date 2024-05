Gentiloni | incertezza politica è elevata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 13.30 "L'e i rischi al ribasso per le prospettive economiche derivanti dall'ambiente esterno dell'Ue sono aumentati. Anche l'globale è,alla luce della quota senza precedenti della popolazione mondiale che va alle elezioni quest'anno". Così il commissario all'Economia Ue,che,presentando le previsioni economiche di primavera,dice: "Sarà un' estate calda per i conti pubblici". La Commissione Ue rivede al rialzo le previsioni di crescita in Italia 2024: Pil +0,9% (in precedenza era +0,7%).

