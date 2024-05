Genova - assolti quattordici ultrà del Genoa dall' accusa di estorsione all' ex presidente Preziosi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il tribunale diha assolto tutti e 14 gli imputati nel processo per associazione per delinquere finalizzata a far pressioni sulla società guidata allora dalEnrico. Secondo l’gli imputati si erano resi responsabili di diversi episodi violenti, ma durante il dibattim

All’ultimo evento a villa Zerbino seicento invitati. Il trucco del ticket per eludere finanziamenti tracciabili. Spinelli: “Ma ci ha detto di venire in tanti”

Toti, Santalucia: 'I tempi delle inchieste non seguono il ritmo delle elezioni' - Toti, Santalucia: 'I tempi delle inchieste non seguono il ritmo delle elezioni' - "I tempi delle indagini e dei provvedimenti cautelari non possono essere dettati da quelli delle competizioni politiche", ha sottolineato il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia intervistato a Tg24 ...

Bucci: "Pentito di qualcosa Forse sì, lo dirò quando parlerò con i magistrati" - Bucci: "Pentito di qualcosa Forse sì, lo dirò quando parlerò con i magistrati" - genova - "Io non sono pentito di nulla, forse di qualcosa sì. Cosa Non lo so. Magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò con i magistrati" così il sindaco di genova Marco Bucci a margine ...

Presunte estorsioni al Genoa, tutti assolti - Presunte estorsioni al Genoa, tutti assolti - Il tribunale di genova ha assolto tutti e 14 gli imputati nel processo per associazione per delinquere finalizzata a far pressioni sulla società guidata allora dal presidente Enrico Preziosi ...